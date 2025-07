Überfüllung, Verspätungen, Ausfälle: Pendler in Sachsen brauchen starke Nerven

Leipzig/Dresden - Wer in Sachsen viel mit dem Zug unterwegs ist, kennt es: ewige Wartezeiten, überfüllte Bahnen, Ausfälle und Verspätungen. "MDR Exakt" hat sich näher mit den Problemen beschäftigt.

Alles in Kürze

Die Nutzung der sächsischen Regionalexpresse ist oft mit viel Stress verbunden. © Fabian Sommer/dpa

In der Sendung werden mehrere Sachsen begleitet, die mehrmals die Woche zwischen Ortschaften pendeln müssen. Nicht selten passiert es laut einem IT-Fachmann, der von Heyda bei Wurzen nach Leipzig fahren muss, dass der Regionalexpress einfach ausfällt. Dann muss auf die Schnelle ein Auto gemietet werden.

Kommt der Zug pünktlich, beginnen die Probleme aber erst so richtig: Der RE50, der zwischen Dresden und Leipzig verkehrt, orientiert sich noch immer an den Anforderungen aus dem Jahr 2009. Damals wurde die Strecke von 2,8 Millionen Menschen im Jahr genutzt, heute sind es mehr als 5 Millionen - bei gleichbleibender Kapazität.

Der Grund: Das Geld für eine Verlängerung der Züge und die damit einhergehenden Bauarbeiten an den Gleisen und Bahnsteigen fehlt.

Die Folge sind seit Jahren gnadenlos überfüllte und veraltete Bahnen mit nicht genug Sitzplätzen, dazu kommen immer wieder defekte Toiletten und Klimaanlagen.

"Nicht sehr angenehm, Haut an Haut", beschwert sich in der Sendung eine Reisende. Eine andere Frau erklärt, dass sie an den Wochenenden die Strecke aufgrund des Gedränges nicht mehr fahren könne. Mit einer spürbaren Entlastung sei laut der im Beitrag zu Wort kommenden Experten wohl aktuell nicht zu rechnen.