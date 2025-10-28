Hoch gestapelt und gewonnen: Großenhainer ist Vize-Weltmeister beim Stapler-Cup
Aschaffenburg/Großenhain - Er ist (fast) der beste "Hochstapler" der Welt.
Beim 20. StaplerCup in Aschaffenburg um die "Forklift World Championship" verpasste René Mahner aus Großenhain am Wochenende nur knapp den Weltmeistertitel.
Vor 50.000 Zuschauern wurde der sächsische Staplerfahrer Vizeweltmeister.
Mehr als 130 Teilnehmer steuerten mit Präzision, Schnelligkeit und Nervenstärke ihre Stapler und andere Flurförderzeuge durch schwierige Parcours - u.a. beladen mit einem Tablett voller Golfbälle oder einem drei Meter hohen Turm.
Erst im Finale unterlag René Mahner dem Favoriten Benjamin Danker - Renés Big-Balls-Säule kippte im Endspurt über die XXL-Stahlwippe um.
Titelfoto: Bert Willer