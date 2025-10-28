Hoch gestapelt und gewonnen: Großenhainer ist Vize-Weltmeister beim Stapler-Cup

Aschaffenburg/Großenhain - Er ist (fast) der beste "Hochstapler" der Welt.

René Mahner aus Großenhain ist Vizeweltmeister im Staplerfahren. © Bert Willer

Beim 20. StaplerCup in Aschaffenburg um die "Forklift World Championship" verpasste René Mahner aus Großenhain am Wochenende nur knapp den Weltmeistertitel.

Vor 50.000 Zuschauern wurde der sächsische Staplerfahrer Vizeweltmeister.

Mehr als 130 Teilnehmer steuerten mit Präzision, Schnelligkeit und Nervenstärke ihre Stapler und andere Flurförderzeuge durch schwierige Parcours - u.a. beladen mit einem Tablett voller Golfbälle oder einem drei Meter hohen Turm.