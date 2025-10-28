Kaputtes Bauwerk! Sächsische A14-Brücke muss abgerissen werden

Eine Brücke über die A14 bei Grimma muss voll gesperrt und abgerissen werden. Es wurden Risse entdeckt und die Sicherheit kann nicht gewährleistet werden.

Von Tamina Porada

Grimma - Ab Mittwoch wird eine Brücke über die A14 zwischen den Ortschaften Grottewitz und Würschwitz (beide im Landkreis Leipzig) voll gesperrt. In dem Bauwerk wurden neue Risse festgestellt, die die Sicherheit gefährden könnten.

Der Hauptverkehr auf der A14 fließt trotzdem weiter.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstagvormittag mitteilte, wird die Brücke vorsichtshalber gesperrt, um Gefährdungen auszuschließen.

Die Überführung weist bereits seit einigen Jahren Mängel auf und wird laut Pressesprecher Tino Möhring deswegen jährlich überprüft.

Bei einer Sonderprüfung wurden jetzt neue und breitere Risse an der Unterseite der Brücke festgestellt. Eine akute Gefahr bestehe momentan allerdings nicht.

"Parallel zur Vollsperrung laufen bereits die Planungen für den Abbruch des Bauwerkes", kündigte Möhring an.

Ein Ablaufplan wird nach dem Abschluss dieser Vorbereitungen bekannt gegeben. Mittelfristig soll die Brücke dann durch einen Neubau ersetzt werden.

Hier geht ab Mittwoch nichts mehr. Dann wird die Brücke voll gesperrt.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Brücken werden regelmäßig überprüft

Auf den fließenden Verkehr der Hauptfahrbahn der A14 hat die Sperrung momentan noch keine Auswirkungen.

Wie die Autobahn GmbH des Bundes weiterhin erklärte, befinden sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mehr als 2900 Autobahn- und Überführungsbrücken. Die meisten von ihnen sind in einem guten Zustand.

Alle Bauwerke werden alle drei Jahre überprüft und überwacht und zusätzlich regelmäßig beobachtet und besichtigt.

Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller

