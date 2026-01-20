Hochland-Politiker toben: Rathaus streicht alle Versprechen fürs TV-Turm-Projekt

Dresden - Die städtischen Pläne zur Wiederbelebung des Fernsehturms und einer möglichen Eröffnung in 2030 stoßen insbesondere vor Ort auf Skepsis.

Während viele Dresdner von der Wiedereröffnung des Fernsehturms in Wachwitz träumen, fürchten Anwohner gravierende Nachteile wie Verkehrschaos. © Stefan Häßler

Den Anwohnern wurde im Vorfeld viel "versprochen", wovon kaum etwas geblieben ist. Nun musste die Verwaltung mit ihrem abgespeckten Verkehrskonzept in die "Höhle des Löwen" ins Schönfelder Hochland - und konnte am Ende einer Blamage entgehen.

Voller Saal: Neben den Räten waren Montagabend auch Anwohner, Vertreter des Fernsehturmvereins und der Bürgerinitiative gekommen. Ihnen stellte sich die Verwaltung mit Amtsleiterin, Verkehrsplanern und Co.

Zwei Stunden ging es teils sehr emotional her. Knackpunkt ist das Verkehrskonzept, das zur Inbetriebnahme des Turms umgesetzt werden soll.

Ursprünglich hatte die Verwaltung weit mehr als die jetzt geplanten 66 Parkplätze oder ein neues Parkhaus vor Ort vorgesehen, die Sanierung der Zufahrtsstraßen geplant und auch die ÖPNV-Anbindung sollte verbessert werden.

Zudem war von einem Shuttle-Betrieb die Rede gewesen. "Uns wurde vor Jahren viel versprochen, als die Stadt noch Geld hatte", so Ratsmitglied Christoph Braun (46, SPD). "Aber nun hat sie ja kein Geld mehr."