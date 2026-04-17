Höcke sollte auftreten: Rechte Demo gestrichen – 150 Teilnehmer bei linkem Protest in Grimma

Grimma - Die kurzfristig abgesagte Veranstaltung "Mittelstand trifft Politik" in der Grimmaer Muldentalhalle sorgte für Aufsehen. Geplant waren am Freitagabend Proteste aus dem rechten und dem linken Lager. Trotz einer kurzfristigen Absage versammelten sich etwa 150 Personen.

Etwa 150 Personen versammelten sich auf dem Markt in Grimma. © Medienportal Grimma

Als Sprecher der Podiumsdiskussion sollten unter anderem die AfD-Politiker Björn Höcke (54), Jörg Urban (61) und Ulrich Siegmund (35) auftreten.

Daraufhin hatten das linke Bündniss "Grimma zeigt Kante" und das Netzwerk "DemokraTISCH" zu Protesten aufgerufen.

Nach Absage der Veranstaltung wurde aus dem rechten Lager ein Gegenprotest unter dem Motto "Wir lassen uns nicht unterkriegen! Für Meinungsfreiheit und Demokratie" angekündigt, welcher am Freitagmittag wieder abgesagt wurde.

Laut Informationen vom Ort des Geschehens sei bisher alles friedlich verlaufen. Die etwa 150 Teilnehmenden versammelten sich ab 18 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Markt.

Die GGI-Gewerbepark Grimma GmbH, Eigentümerin der Muldentalhalle, untersagte dem Betreiber am Mittwoch die Durchführung der Veranstaltung. Als Grund dafür wurden Sicherheitsbedenken angegeben.