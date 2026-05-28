Hohe Kosten lassen weniger Neubauten in Sachsen zu

Dresden - Der Neubau bleibt bei den sächsischen Wohnungsverbänden zunehmend auf der Strecke. Verantwortlich sind auch steigende Baukosten, sagen die Verbände der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Genossenschaften.

Beklagen real sinkende Investitionen in den Neubau bezahlbarer Wohnungen: Alexander Müller (51) vom vdw und Miriam Philipp (60) vom VSWG. © Ove Landgraf

Damit gerate bezahlbares Wohnen im Freistaat unter Druck, so der einheitliche Tenor. "Die Baupreise steigen zwar langsamer als in den Vorjahren, dennoch führen höhere Investitionen real zu immer geringeren Bauleistungen", erklärte Mirjam Philipp (60) vom Genossenschaftsverband (VSWG).

Von den Gesamtinvestitionen in Höhe von 623,4 Millionen Euro im Jahr 2025 verwendeten die 199 VSWG-Mitgliedsunternehmen gerade einmal 42,5 Millionen Euro auf den Neubau. Damit konnten lediglich 176 Wohnungen neu gebaut werden.

Etwas besser waren die Zahlen beim Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen (vdw). Hier stehen 762 Wohnungen (2025) genau 719 Fertigstellungen (2024) gegenüber.

Trotz des Preisdrucks konnten die sozial orientierten Wohnungsunternehmen die Mietpreise einigermaßen stabil halten.