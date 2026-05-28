Dreharbeiten in Sachsen: Serie stellt Kindheit von späteren Berühmtheiten vor

Waldenburg/Crimmitschau - Kamera ab, Film läuft! In Sachsen finden derzeit mal wieder Dreharbeiten statt. Diesmal laufen die Kameras für die nächste Staffel "Mein Traum, meine Geschichte" unter anderem in Waldenburg (Landkreis Mittelsachsen) und dem Crimmitschauer Ortsteil Blankenhain (Landkreis Zwickau).

In einer Folge von "Mein Traum, meine Geschichte" wird es auch um Box-Legende Muhammad Ali gehen. © SWR/LOOKSfilm/Steffen Junghans

Die Serie ist ein Kinderformat, das Zeitgeschichte für die kleinen Fernsehzuschauer erlebbar macht. In acht Episoden werden dabei die Lebenswege von berühmten Persönlichkeiten erzählt.

"'Mein Traum, meine Geschichte' erzählt die Geschichten junger Menschen, die ihre Leidenschaften verfolgen und trotz Herausforderungen niemals aufgeben. Im Mittelpunkt stehen wenig bekannte Momente aus dem Leben berühmter Persönlichkeiten, die für eine junge Zielgruppe aufbereitet und in den zeitgeschichtlichen Kontext eingebettet werden", heißt es von der Produktion.

In den acht Folgen der neuen Staffel geht es unter anderem um den King of Rock 'n' Roll Elvis Presley (†42), Nobelpreisträger Albert Einstein (†76), die ersten Erfolge von Schauspiel-Ikone Romy Schneider (†43), Michael Ende (†65), Muhammed Ali (†74), Malerin Frida Kahlo (†47) sowie die Erfinderin des Badeanzugs, Annette Kellermann (†89).

In den 25 Minuten langen Episoden geht es dabei um Schlüsselmoment aus der Jugend der späteren Berühmtheiten. Die Darstellungen werden durch Archivmaterial und Animationen ergänzt. Dabei entstehen auch Einblicke in die Innenwelt der Personen.