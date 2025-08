Hoher Besuch: Bundesministerin kommt zum "Handy-Gipfel" nach Sachsen

Bundesbildungsministerin Karin Prien (60, CDU) kommt Ende August zum Handy-Gipfel nach Sachsen. Dann geht es um Verbote an Schulen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Gemeinsam mit dem sächsischen Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) wird sie am 28. August die Pestalozzi-Oberschule in Löbau besuchen und am Nachmittag am Fachdialog "Weniger Handy. Mehr Digitalisierung. Stärkere Kompetenzen", dem sogenannten "Handy-Gipfel", in Dresden teilnehmen, hieß es aus dem Ministerium.

Seit geraumer Zeit läuft auch in Sachsen eine Diskussion um Handy-Verbote an Schulen.

In Bayern etwa sind solche Geräte an Grundschulen nicht erlaubt. Eine bundeseinheitliche Regelung gibt es bisher jedoch nicht.

Es sei ein gutes Signal, dass die neue Bundesministerin schon zu Beginn Ihrer Amtszeit nach Sachsen komme, sagte Kultusminister Conrad Clemens.