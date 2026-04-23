Im Osten wird gespart, nur nicht beim Marken-Mineralwasser

Lichtenau - Trotz Inflation, Wirtschaftskrise und faktisch weniger Geld im Portemonnaie: Beim Mineralwasser spart Ostdeutschland nicht. Das geht aus aktuellen Zahlen der Lichtenauer Mineralquellen hervor. Demnach stieg der Absatz im Jahr 2025 um mehr als sieben Prozent.

Das Lichtenauer-Wasser ist in Ostdeutschland besonders beliebt. Der Hersteller verzeichnete 2025 deutlich mehr Verkäufe als im Vorjahr. © Jan Woitas/dpa

Wie die Lichtenauer Mineralquellen mitteilen, wurden im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 174,8 Millionen Liter natürliches Mineralwasser und alkoholfreie Erfrischungsgetränke verkauft - ein Plus von 7,1 Prozent.



Auffällig: Besonders beim Mineralwasser verzeichnet das Unternehmen eine starke Nachfrage. Und das, obwohl viele Verbraucher in Krisenzeiten ihr Geld zusammenhalten - und unter anderem bei Lebensmitteln sparen.

Dazu kommt: Ein Liter Leitungswasser ist in Deutschland oft genauso gesund und qualitativ hochwertig, kostet aber weniger als einen Cent. Dennoch boomt das Mineralwasser-Geschäft von Lichtenauer. Zudem setzen die Kunden immer mehr auf Glasflaschen, sagt das Unternehmen.

"Parallel beobachten wir einen klaren Trend hin zu bewusster Ernährung, weniger Zucker und natürlichen Produkten. Davon profitieren vor allem unsere zuckerfreien Wasser-Plus-Getränke", sagt Lichtenauer-Chef Thomas Heß.