Im Wert von 30.000 Euro: Sachse findet Goldbarren beim Rasenmähen

Bannewitz - Manchmal ist einfach mehr drin: Als vor zwei Wochen der Rasen um ein Regenrückhaltebecken bei Bannewitz bei Dresden gemäht wurde, funkelte plötzlich etwas im Gras. Unglaublich: Die Gemeinde-Mitarbeiter fanden dort Goldbarren im Wert von rund 30.000 Euro.

Beim Rasenmähen tauchten zuerst diese acht Goldbarren auf. © Ordnungsamt Bannewitz

Nun liegt es an der Polizei, herauszufinden, woher der Schatz stammt und ob sich die Gemeinde vielleicht bald über eine Kassenspritze freuen kann.

Diese hat den Schatz eingesackt und ermittelt, ob er aus einem Verbrechen stammen könnte.

"Wie in dem Fall weiter verfahren wird, ist noch nicht entschieden", so Polizeisprecher Marko Laske (50) zum aktuellen Stand.