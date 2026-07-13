Immer mehr Sachsen bekommen gefährliche Erkrankung, nur eine Region bleibt die Ausnahme

Leipzig - In Sachsen sind in diesem Jahr bislang mehr FSME-Erkrankungen aufgetreten als im Vorjahr. Wie aus einem Bericht der Landesuntersuchungsanstalt hervorgeht, registrierten die Mediziner bis Ende Juni 19 Fälle der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).

Zecken können gefährliche Krankheiten übertragen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren 11 Fälle bekanntgeworden. FSME kann durch Zecken übertragen werden. Fast der gesamte Freistaat gilt als Risikogebiet.

Eine zweite Krankheit, die durch einen Zeckenstich ausgelöst werden kann, ist die Lyme-Borreliose. Hier bewegen sich die Fallzahlen aktuell etwas unter dem Niveau des Vorjahres: Bislang wurden 546 Erkrankungen gemeldet (2026: 645).

Voriges Jahr waren die Borreliose-Fälle in Sachsen sprunghaft angestiegen - auf rund 2.600 von 1.600 im Jahr davor. Dazu kamen nach Angaben des Sozialministeriums 48 FSME-Erkrankungen. Bundesweit wurden rund 700 FSME-Fälle gemeldet.

Borreliose kann sich unter anderem mit Müdigkeit, Leistungsabfall oder Fieber bemerkbar machen. Zudem rötet sich häufig die Haut kreisförmig um die Stelle des Zeckenstichs.

Unbehandelt kann eine Infektion zu Gelenk,- Herzmuskel- und Nervenentzündungen führen. FSME beginnt mit grippeähnlichen Beschwerden, später sind auch Ausfälle im Nervensystem möglich. Für FSME existiert eine Schutzimpfung, Borreliose wird mit Antibiotika behandelt.