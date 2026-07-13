Wegen Brückenbauarbeiten in Sachsen: Monatelange Vollsperrung auf Staatsstraße
Hohenstein-Ernstthal - Aufgrund von Brückenbauarbeiten muss die S242 im Ortsteil Wüstenbrand (Landkreis Zwickau) für mehrere Monate voll gesperrt werden.
Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) starten die Arbeiten an der Brücke über die Anlagen der Deutschen Bahn am kommenden Mittwoch.
Die Maßnahme ist notwendig, damit die Brücke auch in Zukunft zuverlässig und ohne Einschränkungen genutzt werden kann.
"Die Brücke aus dem Jahr 1982 weist Schäden an den Randträgern, den Widerlagern, den Pfeilern und den Bauwerkskappen auf. Diese zeigen sich unter anderem in Durchfeuchtungen, Rissen, Betonabplatzungen und freiliegender Bewehrung", so das LASuV weiter.
Nun sollen die Bauwerksabdichtung und auch der Fahrbahnbelag erneuert werden, außerdem wird der Beton an den schadhaften Bauteilen repariert und auch die schadhaften Entwässerungsbauteile ersetzt.
Während der Arbeiten muss die S242 im Bereich der Brücke voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die B173 und die S245 über Reichenbrand und Grüna sowie über Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog dazu.
Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf circa 500.000 Euro. Die Arbeiten sollen bis Ende November dieses Jahres abgeschlossen werden.
Titelfoto: Maik Börner