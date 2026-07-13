Nach nur neun Jahren: Computermuseum in Hoyerswerda vor der Schließung

Hoyerswerda - Die Tage vom ZCOM-Computermuseum in Hoyerswerda sind gezählt. Es wird am 1. September seine Pforten schließen. Hinter den Kulissen wird um die Zukunft der einmaligen, renommierten Einrichtung gerungen.

Das Zuse-Computermuseum (ZCOM) präsentiert sich seit 2017 in der Hoyerswerdaer Neustadt. © Holm Helis

"Das ist alles Zeitgeschichte. Die Jugend von heute, weiß gar nicht, wo das alles herkommt und wie es entstanden ist", sagt Andreas (48) beim Rundgang durch das Museum.

Der Thüringer macht Urlaub in der Oberlausitz. Er ist fasziniert von der Schau, die dem Erfinder des ersten Computers, Konrad Zuse (besuchte 1923 in Hoyerswerda das Reform-Realgymnasium), gewidmet ist.

Das Zuse-Computermuseum (ZCOM) präsentiert seit 2017 in der Hoyerswerdaer Neustadt seine Schau. Es zeigt, wie die Computertechnik sich seit 1941 entwickelt hat.

Pro Jahr besuchen rund 10.000 Menschen - vor allem Schulklassen - das Museum. "Diese Zahl reicht nicht, um den Betrieb dauerhaft zu sichern", heißt es vom Museums-Förderverein.