In Berlin werden sächsische Kartoffeln verschenkt

Frohburg (Sachsen) - Das Frohburger Landwirtschaftsunternehmen Osterland Agrar verschenkt gegenwärtig 4000 Tonnen Kartoffeln in Berlin an Bedürftige.

Sächsische Kartoffeln stopfen in Berlin hungrige Mägen. /Symbolfoto) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das kam so: Die Erdäpfel haben beste Speisequalität und drohten zu verkommen, denn auf dem gesättigten Markt fanden sich dafür keine Abnehmer.



Das Berliner Unternehmen Ecosia (betreibt die gleichnamige Suchmaschine, mit deren Gewinnen ökologische Ziele verfolgt werden) schaltete sich ein und startete mit der "Berliner Morgenpost" eine Aktion.