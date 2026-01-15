1.067
In Berlin werden sächsische Kartoffeln verschenkt
Frohburg (Sachsen) - Das Frohburger Landwirtschaftsunternehmen Osterland Agrar verschenkt gegenwärtig 4000 Tonnen Kartoffeln in Berlin an Bedürftige.
Das kam so: Die Erdäpfel haben beste Speisequalität und drohten zu verkommen, denn auf dem gesättigten Markt fanden sich dafür keine Abnehmer.
Das Berliner Unternehmen Ecosia (betreibt die gleichnamige Suchmaschine, mit deren Gewinnen ökologische Ziele verfolgt werden) schaltete sich ein und startete mit der "Berliner Morgenpost" eine Aktion.
Ecosia bezahlte den Transport der Kartoffeln von Sachsen in die Hauptstadt.
Die Zeitung organisierte die Verteilung und schrieb so eine mustergültige Geschichte, wie Verschwendung gestoppt werden kann.
