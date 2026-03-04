Tollwut-Gefahr: Gefundene Hundewelpen müssen wohl länger in Quarantäne

Krauschwitz - Ende Februar hatte die Bundespolizei bei einer Kontrolle am Grenzübergang Podrosche (bei Krauschwitz) insgesamt 13 Hundewelpen in einem Kofferraum entdeckt . Die hilflosen Vierbeiner sind durch das Veterinäramt sichergestellt worden. Sie müssen wohl noch länger in Quarantäne bleiben.

Verängstigte Blicke: Mehrere Hundewelpen sind im Februar bei einer Grenzkontrolle festgestellt worden. © Bundespolizei Ludwigsdorf

"Die Tiere gelten als ansteckungsverdächtig", erklärte eine Sprecherin des Landkreises Görlitz auf TAG24-Nachfrage. Sie würden in einer Einrichtung von geimpftem und speziell geschultem Personal betreut.

"Da Nachweise fehlen, ist der Gesundheitsstatus derzeit noch unbekannt", so die Sprecherin weiter. Eine Tollwut-Gefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

Zunächst müsse ein Tierarzt seine Untersuchungen durchführen, um Klarheit zu bekommen. "Daran anschließend kann über die Dauer der Isolierung entschieden werden."

Die entstehenden Kosten würden dem Besitzer in Rechnung gestellt. Erst wenn die Summe vollständig beglichen sei, könne eine Rückgabe erfolgen. Andernfalls müssten die Welpen bis zur Weitervermittlung ins Tierheim kommen.