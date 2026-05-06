06.05.2026 07:23 In der Wiege Sachsens: Konzept für Landesausstellung vorgestellt

Schauplatz für die 5. Landesausstellung soll die symbolträchtige Albrechtsburg in Meißen sein.

Meißen - Was ist sächsisch? Diese Frage war Ausgangsmoment für die Planungen zur 5. Sächsischen Landesausstellung im Jahr 2029. Sie soll 1100 Jahre Geschichte lebendig machen.

Die Wiege Sachsens: die Albrechtsburg in Meißen. © Sebastian Kahnert/dpa Schauplatz soll die Wiege Sachsens sein, die symbolträchtige Albrechtsburg in Meißen. "Wir sprechen über 1100 Jahre sächsische Geschichte, über Leben, Wandel, Identität - und darüber, was uns Sachsen im Innersten zusammenhält", erklärte Kulturministerin Barbara Klepsch (60, CDU) bei der Vorstellung des Feinkonzepts am Dienstag.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU, v.l.n.r.), Kulturministerin Barbara Klepsch (60, CDU), Christian Striefler (64), Direktor Staatliche Schlösser Burgen und Gärten Sachsen, und Meißens OB Markus Renner (45, parteilos), posieren auf der Albrechtsburg Meißen für die bevorstehende Landesausstellung "1100 Jahre Sachsen". © Sebastian Kahnert/dpa

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