So viele Grippe-Tote wie noch nie im Freistaat

Dresden - Grippe-Schock in Sachsen ! So viele Tote wie noch nie - und das trotz deutlich weniger Erkrankungen. Die Zahlen sorgen für Alarm bei den Behörden.

Das Virus selbst war den Angaben nach in dieser Saison kein Grund für schwerere Krankheitsverläufe. (Symbolbild) © 1123RF23RF

In der aktuellen Saison starben 258 Menschen an Influenza - ein trauriger Rekord. Damit wurde der bisherige Höchstwert von 202 Todesfällen klar überschritten.

Besonders erschütternd: Unter den Opfern war auch ein dreijähriges Kind, die meisten Verstorbenen waren zwischen 44 und 101 Jahre alt, der Altersmedian lag bei 86 Jahren.

Dabei gab es insgesamt deutlich weniger Fälle: Rund 28.550 Infektionen wurden registriert - fast 16.000 weniger als in der starken Vorsaison.

Experten sehen die Gründe vor allem in mehr Tests und einer sinkenden Impfquote.