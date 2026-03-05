In Radebeul können Kinder lesen, stempeln und gewinnen

Dresden - Jetzt wird geblättert statt gezockt! In Radebeul startet am 16. März der 5. Lesefrühling für Grundschüler. Zehn Wochen lang heißt es: lesen, stempeln, gewinnen!

Lesen soll bei Kindern wieder beliebter werden, so auch in Radebeul. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

In der Stadtbibliothek Radebeul warten rund 480 neu angeschaffte Bücher, weitere sollen folgen. Mitmachen können alle Kinder der 1. bis 4. Klasse. Alles, was sie brauchen, ist ein Bibliotheksausweis, der ist für Unter-18-Jährige kostenlos.

Für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel auf die Lesekarte. Ziel: mindestens zwei Bücher in zehn Wochen.

"Ziel ist es, dass jedes teilnehmende Kind zwei Bücher im geplanten Zeitraum von zehn Wochen liest", sagt Bibliotheksleiterin Katharina Schmidt. Seit 2018 findet die Aktion alle zwei Jahre statt.