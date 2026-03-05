In Radebeul können Kinder lesen, stempeln und gewinnen
Dresden - Jetzt wird geblättert statt gezockt! In Radebeul startet am 16. März der 5. Lesefrühling für Grundschüler. Zehn Wochen lang heißt es: lesen, stempeln, gewinnen!
In der Stadtbibliothek Radebeul warten rund 480 neu angeschaffte Bücher, weitere sollen folgen. Mitmachen können alle Kinder der 1. bis 4. Klasse. Alles, was sie brauchen, ist ein Bibliotheksausweis, der ist für Unter-18-Jährige kostenlos.
Für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel auf die Lesekarte. Ziel: mindestens zwei Bücher in zehn Wochen.
"Ziel ist es, dass jedes teilnehmende Kind zwei Bücher im geplanten Zeitraum von zehn Wochen liest", sagt Bibliotheksleiterin Katharina Schmidt. Seit 2018 findet die Aktion alle zwei Jahre statt.
Wer mitmacht und durchhält, wird zur Abschlussveranstaltung mit Preisen und Urkunden eingeladen. Die Aktion läuft bis 22. Mai und soll vor allem Lust aufs Lesen machen.
