In Sachsen gekürt: Sie ist die allerschönste Kamelie

Die schönste Kamelie Deutschlands trägt keinen Namen, sondern nur eine Nummer.

Von Katrin Koch

Die Siegerblüte: eine Kamelie aus der Stuttgarter Wilhelma mit der Nummer 20.
Die Siegerblüte: eine Kamelie aus der Stuttgarter Wilhelma mit der Nummer 20.  © Kamelienschau Zuschendorf

Bei der 23. Deutschen Kamelienblütenschau kürten die Besucher auf Schloss Zuschendorf die "Nr. 20" aus der historischen Sammlung des zoologisch-botanischen Gartens Wilhelma Stuttgart zur schönsten Kamelie.

Insgesamt rund 1000 Blüten stellten sich dem Wettbewerb und sind noch bis 8. März im Landschloss zu bewundern.

Die Siegerblüte überzeugte mit einer perfekt gefüllten, dunkelrosa Blüte mit deutlich abgesetzter hellerer Mitte.

Die Sorte stammt aus der alten Sammlung, die König Wilhelm I. von Württemberg Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Gestaltung des Stuttgarter Schlossparks anlegte.

Rund 1000 Kamelienblüten sind noch bis Sonntag im Landschloss Zuschendorf bei Pirna zu sehen.  © Kamelienschau Zuschendorf
Weil die Namen der Pflanzen nicht überliefert wurden, wurde der Bestand nummeriert. "Die diesjährige Siegerblüte belegt sogar zum dritten Mal schon den 1. Platz", weiß die Zuschendorfer Sammlungs-Chefin Magret Scheerer (48). Sie war schon 2016 und 2023 Publikumsliebling.

