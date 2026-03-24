Initiative fordert Entlastung wegen hoher Spritpreise

Dresden - Die Preise an der Tankstelle steigen - für viele wird Tanken zur echten Belastung. Jetzt macht Sachsen Druck und fordert schnelle Entlastungen für Verbraucher.

In Sachsen, aber auch in der gesamten Bundesrepublik, müssen sich Verbraucher mit Spritpreisen über 2 Euro herumschlagen. © Kristin Schmidt

Nach Plänen aus dem Wirtschaftsministerium sollen gleich zwei Hebel angesetzt werden: Die Energiesteuer könnte gesenkt und die CO2-Abgabe vorübergehend ausgesetzt werden.

So sollen die Preise möglichst direkt sinken.

Eine Initiative dazu will der Freistaat noch in dieser Woche im Bundesrat einbringen. Auch die Mineralölbranche steht im Fokus.