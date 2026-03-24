Initiative fordert Entlastung wegen hoher Spritpreise
Dresden - Die Preise an der Tankstelle steigen - für viele wird Tanken zur echten Belastung. Jetzt macht Sachsen Druck und fordert schnelle Entlastungen für Verbraucher.
Nach Plänen aus dem Wirtschaftsministerium sollen gleich zwei Hebel angesetzt werden: Die Energiesteuer könnte gesenkt und die CO2-Abgabe vorübergehend ausgesetzt werden.
So sollen die Preise möglichst direkt sinken.
Eine Initiative dazu will der Freistaat noch in dieser Woche im Bundesrat einbringen. Auch die Mineralölbranche steht im Fokus.
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Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) kritisiert: "Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass außergewöhnliche Krisengewinne nicht einseitig bei wenigen Unternehmen verbleiben, während viele Menschen jeden Euro zweimal umdrehen müssen."
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Holm Helis