Ist weiterer Abschiebeflug geplant? In Leipzig regt sich Widerstand

Schkeuditz - Gegen einen möglichen Abschiebeflug nach Afghanistan regt sich in Leipzig Widerstand. Ein antirassistisches Bündnis in der Messestadt rief für den Montag zu Protesten am S-Bahnhof Flughafen Leipzig und am Dienstag in der Leipziger Innenstadt auf.

Das Bündnis protestiert gegen einen möglichen Abschiebeflug. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Die Aktivisten gehen davon aus, dass eine halbe Stunde nach Mitternacht in der Nacht zum Dienstag eine Abschiebung mit einem Charterflug vom Flughafen Leipzig/Halle erfolgt.

Eine offizielle Bestätigung der Behörden gab es dafür zunächst nicht.

"Diese Abschiebungen können nur aufgrund der dreckigen Hinterzimmerdeals der Bundesregierung mit den Taliban stattfinden", erklärte Bündnissprecherin Luca Müller.

Jegliche Zusammenarbeit mit den menschenverachtenden und frauenfeindlichen Taliban müsse sofort beendet werden.

"Während von allen Seiten islamistische Gewalt in Bezug auf den CSD Berlin verurteilt wird, unterstützt die Bundesregierung mit ihren Deals die islamistischen Taliban."