"Jägermeister" investiert Millionen: Neues Likör-Lager ist unFASSbar groß

Kamenz - Dagegen verblasst auch der beste private Getränkekeller: Donnerstag eröffnete "Jägermeister" in Kamenz sein neues Fasslager.

In Kamenz gibt es ein neues Fasslager. © Norbert Neumann

Auf 5000 Quadratmetern können jetzt 225 Fässer gelagert werden. Kosten ließ es sich der Likörhersteller 17,6 Millionen Euro.

Das Lager ist nicht nur Stauraum, sondern tatsächlich Teil des Produktionsprozesses, denn der Kräuterlikör muss traditionell in Eichenholzfässern reifen.

"Wir investieren bewusst in unsere Produktionsbasis", sagt Michael Volke (61), Vorstandsvorsitzender der Mast-Jägermeister SE.