"Jägermeister" investiert Millionen: Neues Likör-Lager ist unFASSbar groß
Kamenz - Dagegen verblasst auch der beste private Getränkekeller: Donnerstag eröffnete "Jägermeister" in Kamenz sein neues Fasslager.
Auf 5000 Quadratmetern können jetzt 225 Fässer gelagert werden. Kosten ließ es sich der Likörhersteller 17,6 Millionen Euro.
Das Lager ist nicht nur Stauraum, sondern tatsächlich Teil des Produktionsprozesses, denn der Kräuterlikör muss traditionell in Eichenholzfässern reifen.
"Wir investieren bewusst in unsere Produktionsbasis", sagt Michael Volke (61), Vorstandsvorsitzender der Mast-Jägermeister SE.
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"Das neue Fasslager stärkt die Qualität und Resilienz unserer Supply Chain und schafft die Voraussetzungen, um auch künftig aus eigener Substanz zu wachsen."
Das Gebäude ist mit Solaranlage und Regenwassermanagement ausgestattet, die Bauweise ist überwiegend holzbasiert.
Titelfoto: Montage: Norbert Neumann (2)