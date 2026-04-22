Jetzt geht's wieder rund! Volksfeststimmung in Chemnitz und Zwickau

Zwickau/Chemnitz - Der Countdown läuft: In Zwickau und Chemnitz herrscht ab dem Wochenende Volksfeststimmung. Am Freitag startet auf dem Zwickauer Platz der Völkerfreundschaft das Frühlingsfest. Bis zum 10. Mai sollen rund 50 Attraktionen und Schaustellerbetriebe die Besucher auf den "Rummel" locken.

In Zwickau laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. © Kristin Schmidt

Dabei ist in diesem Jahr auch ein Neuling, der gleich ordentlich auffallen dürfte: Der "Beach Jumper" aus Leipzig feiert in Zwickau Premiere. "Es ist ein Rundfahrgeschäft, das springt", erklärt Schausteller Carlo Lehrmann (27). 14 Gondeln seien dabei im Einsatz, "die alle unabhängig miteinander springen können".

Sein Versprechen: "Es ist eine lustige Familienfahrt eigentlich für jedes Alter." Außerdem wird es auf dem "Rummel" erstmals eine Volksfest-Königin geben.

Auch in Chemnitz geht wieder rund: Auf dem Richard-Hartmann-Platz startet am Samstag der traditionelle Jahrmarkt mit Fahrgeschäften und Imbissständen. Neu dabei ist in diesem Jahr unter anderem ein "Top-Spin" sowie das Fahrgeschäft "Beach-Monster". Zu den Höhepunkten zählt außerdem das Sachsen-Feuer mit Live-Musik am 30. April.