Junge Frau verrät: Darum werde ich so gern zur Meerjungfrau

Pirna - Wenn Jenny Müller (29) aus Pirna den Alltag vergessen will, schlüpft sie in eine Meerjungfrauenflosse und gleitet ins Wasser. Sie ist eine von mehreren Hobby-Nixen im Freistaat, die "Mermaiding" für sich entdeckt haben.

Als Nixe kann Jenny Müller (29) den Alltag vergessen. © Lutz Gärtner

An Land ist Jenny junge Mutter und angestellte Lohnsachbearbeiterin, unter Wasser verwandelt sie sich in eine Meerjungfrau. Und das seit acht Jahren mehrmals im Monat.

"Mit der Flosse fühle ich mich frei und unbeschwert", sagt Jenny, die das Schwimmen und Tauchen mit der Flosse zufällig bei einem Kurs in Freital kennenlernte.

Inzwischen war sie selbst schon Nixen-Lehrerin und besitzt eine ganze Meerjungfrauenflossen-Sammlung. Dabei kann eine Flosse schon mal vierstellig kosten.

"Mermaiding" - so heißt die Trendsportart aus den USA - ist ein durchaus anspruchsvoller Sport, erklärt die Pirnaerin.