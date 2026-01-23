Junge Frau verrät: Darum werde ich so gern zur Meerjungfrau
Pirna - Wenn Jenny Müller (29) aus Pirna den Alltag vergessen will, schlüpft sie in eine Meerjungfrauenflosse und gleitet ins Wasser. Sie ist eine von mehreren Hobby-Nixen im Freistaat, die "Mermaiding" für sich entdeckt haben.
An Land ist Jenny junge Mutter und angestellte Lohnsachbearbeiterin, unter Wasser verwandelt sie sich in eine Meerjungfrau. Und das seit acht Jahren mehrmals im Monat.
"Mit der Flosse fühle ich mich frei und unbeschwert", sagt Jenny, die das Schwimmen und Tauchen mit der Flosse zufällig bei einem Kurs in Freital kennenlernte.
Inzwischen war sie selbst schon Nixen-Lehrerin und besitzt eine ganze Meerjungfrauenflossen-Sammlung. Dabei kann eine Flosse schon mal vierstellig kosten.
"Mermaiding" - so heißt die Trendsportart aus den USA - ist ein durchaus anspruchsvoller Sport, erklärt die Pirnaerin.
Am Sonntag ist "Nixentag" im Geibeltbad in Pirna
"Eine Flosse wiegt viel, außerdem sind Beine und Füße fixiert, und man schwimmt im Delfinstil."
Die meiste Kraft kommt aus der Körpermitte, ohne Körperspannung geht nichts. Jenny Müller erzählt, dass sich sachsenweit schon rund 30 Freizeit-Nixen zusammengefunden haben.
"Da sind auch Ältere und Männer dabei. Zusammen bilden wir einen Schwarm."
Dieser Schwarm zieht am Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Geibeltbad in Pirna seine Bahnen - dann ist nämlich "Nixentag" im Bad.
Interessierte mit Erfahrung im Mermaiding können ohne Voranmeldung dabei sein. "Wer Teil unseres sächsischen Schwarms werden will, darf uns auch gerne ansprechen", wirbt Jenny.
Titelfoto: Lutz Gärtner