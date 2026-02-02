Jungfernfahrt durch Sachsen: Akkuzug zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs

Chemnitz - Bahn-Premiere in Chemnitz : Der erste Akkuzug im Freistaat fährt seit Montag zwischen Leipzig und Sachsens drittgrößter Stadt. Während Fahrgäste zufrieden mit der neuen Zugvariante sind, will der VMS seine Akku-Flotte zügig aufstocken.

An der Jungfernfahrt des ersten Akkuzuges in Sachsen nahmen einige Fahrgäste teil. © Kristin Schmidt

Yannek Tschersich (25) aus Chemnitz arbeitet an der Uni-Klinik in Leipzig und pendelt seit einem Jahr nach Leipzig und zurück. Bei der Bahn-Premiere am Montag um 5.31 Uhr morgens war er dabei - und ist vom neuen Zug begeistert: "Es ist ein ganz anderes Fahrgefühl", findet Tschersich.

Zum einen sei es ruhiger. Außerdem sei das Klima anders. Denn in den bisherigen Doppelstockzügen sei in der letzten Zeit der Dieselgeruch stärker geworden.

Anne Dretzke (34) steigt seit elf Jahren aus Burgstädt ein, arbeitet ebenfalls in Leipzig. Auf die Frage, was der neue Zug alles bietet, sagt sie: "Ich bin gespannt."

Vor allem ist sie neugierig, ob der Akkuzug (Marke: Alstom) auch immer pünktlich aufgeladen wird. Laut Alstom-Projektleiter Lothar Werner (61) dauert dies maximal eine Stunde, bei einer Reichweite von 120 Kilometern. Geladen wird sowohl in Chemnitz als auch in Leipzig.