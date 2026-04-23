JVA fotografiert: Drogen-Duo wird kurz darauf ohne Lappen und mit geklauten Kennzeichen erwischt

Regis-Breitingen - Ein Sicherheitsmitarbeiter der JVA Regis-Breitingen beobachtete am Dienstagnachmittag zwei Männer beim Fotografieren der Anstalt. Weil ihm das komisch vorkam, rief er die Polizei .

Die Männer sind aufgefallen, weil sie Bilder von der JVA Regis-Breitingen machten. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Und damit sollte er richtig liegen. Die Männer sind in der Zwischenzeit in einen Renault eingestiegen und weggefahren.

Weit kamen sie nicht, bis die Beamten vom Revier Borna das Auto fanden und eine Kontrolle durchführten.

Die beiden Deutschen im Alter von 33 und 35 Jahren waren bereits polizeibekannt und auch diesmal wurden bei der Kontrolle direkt mehrere Straftaten festgestellt.

Der 33-jährige Fahrer hatte weder einen Führerschein noch wurde das Auto an einer Zulassungsstelle angemeldet. Die daran befestigten Kennzeichen stellten sich als Diebesware heraus.

Damit nicht genug, stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. "Zudem fand man im Rahmen einer freiwilligen Durchsuchung Betäubungsmittel im Renault", erklärte die Polizeisprecherin Melanie Roeber.

Den Renault haben die Beamten wegen der Wiederholungsgefahr beschlagnahmt.