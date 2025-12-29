 3.855

Kabeldiebstahl in Sachsen: Hier fallen alle Züge aus

Streckensperrung nahe der polnischen Grenze: In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Kabeldiebe an einer Bahnanlage bei Görlitz ihr Unwesen getrieben.

Von Maximilian Schiffhorst

Schöpstal - Streckensperrung nahe der polnischen Grenze: In der Nacht auf Montag haben Diebe an einer Bahnanlage bei Görlitz ihr Unwesen getrieben.

Wegen Kabeldiebstahls ist die Bahnstrecke zwischen Görlitz und Niesky seit Montagmorgen unbefahrbar. (Archivbild)
Wegen Kabeldiebstahls ist die Bahnstrecke zwischen Görlitz und Niesky seit Montagmorgen unbefahrbar. (Archivbild)  © Andre Schulze

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, wurden Kabel im Bereich Schöpstal an zwei Stellen geschnitten und entwendet.

"Wir wurden von der Deutschen Bahn über Rotausleuchtungen informiert", erklärte ein Bundespolizei-Sprecher gegenüber TAG24. Man habe Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet.

Infolge der Beschädigungen können zwischen Görlitz und Niesky keine Züge verkehren.

"Zwei fast abgesprengte Hände": Ärzte und Politiker fordern erneut ein Böllerverbot
Sachsen "Zwei fast abgesprengte Hände": Ärzte und Politiker fordern erneut ein Böllerverbot

Ein Kabeltrupp aus Cottbus kümmert sich um die Beseitigung der Störung, deren Ende für 20.30 Uhr prognostiziert wird. So lange können die Leistungen der Linien RB64 (Görlitz - Hoyerswerda) und RB65 (Zittau - Cottbus) nur auf Teilstrecken verkehren.

Reisende sollten sich auf www.bahn.de oder im DB Navigator über die aktuellen Verbindungen informieren.

Entlang der Grenze zu Polen kam es bereits häufiger zu Kabelklau. Die Deutsche Bahn führte daher auf der besonders betroffenen Strecke zwischen Görlitz und Zittau ein neues Sicherheitskonzept ein. Dennoch gibt es weiter Meldungen über Diebstähle.

Titelfoto: Andre Schulze

Mehr zum Thema Sachsen: