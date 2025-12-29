Referendar-Rekord: Bald mehr Lehrer an unseren Schulen?

Dresden - Licht am Horizont beim Lehrermangel ? In Sachsen beginnen zum zweiten Schulhalbjahr so viele Referendare ihren Vorbereitungsdienst wie noch nie zuvor. Rekord!

Immer mehr Referendare in Sachsen gehen an Schulen auf dem Land. © picture alliance/dpa

Den größten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gibt es nach Angaben des Kultusministeriums in Ostsachsen (Bautzen + 82,6 Prozent) und im Bereich Sonderpädagogik (+ 38,9 Prozent).

Insgesamt beginnen mit dem zweiten Halbjahr, also ab Februar, mindestens 855 neue Referendare ihren Dienst (Gesamt: 1606). Dabei sind 55 ausstehende Rückmeldungen noch gar nicht berücksichtigt.

Für Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) hilft das im Kampf gegen den Lehrermangel.

"Zudem gelingt es uns immer besser, die angehenden Lehrkräfte für den Vorbereitungsdienst an Schulen in ländlichen Regionen zu gewinnen", kommentierte er die Zahlen.