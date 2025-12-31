Kabeldiebstahl in Sachsen: Hier fallen alle Züge aus - Reparatur dauert länger
Schöpstal - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Diebe an einer Bahnanlage bei Görlitz ihr Unwesen getrieben. Die Reparaturarbeiten dauerten länger als ursprünglich gedacht.
Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, wurden Kabel im Bereich Schöpstal an zwei Stellen geschnitten und entwendet.
"Wir wurden von der Deutschen Bahn über Rotausleuchtungen informiert", erklärte ein Bundespolizei-Sprecher gegenüber TAG24. Man habe Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet.
Infolge der Beschädigungen konnten zwischen Görlitz und Niesky bis Dienstag kurz nach 11 Uhr keine Züge fahren. Ein Kabeltrupp aus Cottbus kümmerte sich um die Beseitigung der Störung, deren Ende eigentlich bereits für Montagabend prognostiziert worden war.
Es kam zu Teilausfällen auf den Linien RB64 (Görlitz - Hoyerswerda) und RB65 (Zittau - Cottbus).
Entlang der Grenze zu Polen gab es bereits häufiger Kabelklau. Die Deutsche Bahn führte daher auf der besonders betroffenen Strecke zwischen Görlitz und Zittau ein neues Sicherheitskonzept ein. Dennoch gibt es weiter Meldungen über Diebstähle.
Erstmeldung vom 29. Dezember, 15.20 Uhr. Letzte Aktualisierung am 30. Dezember, 14.43 Uhr.
Titelfoto: Andre Schulze