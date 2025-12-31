Kabeldiebstahl in Sachsen: Hier fallen alle Züge aus - Reparatur dauert länger

Schöpstal - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Diebe an einer Bahnanlage bei Görlitz ihr Unwesen getrieben. Die Reparaturarbeiten dauerten länger als ursprünglich gedacht.

Wegen Kabeldiebstahls war die Bahnstrecke zwischen Görlitz und Niesky mehr als 24 Stunden lang unbefahrbar. (Archivbild) © Andre Schulze

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, wurden Kabel im Bereich Schöpstal an zwei Stellen geschnitten und entwendet.

"Wir wurden von der Deutschen Bahn über Rotausleuchtungen informiert", erklärte ein Bundespolizei-Sprecher gegenüber TAG24. Man habe Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet.

Infolge der Beschädigungen konnten zwischen Görlitz und Niesky bis Dienstag kurz nach 11 Uhr keine Züge fahren. Ein Kabeltrupp aus Cottbus kümmerte sich um die Beseitigung der Störung, deren Ende eigentlich bereits für Montagabend prognostiziert worden war.

Es kam zu Teilausfällen auf den Linien RB64 (Görlitz - Hoyerswerda) und RB65 (Zittau - Cottbus).