Sachsens Reiche zieht's laut Studie raus aus den Städten

Dresden - Arme Städte, reiche Speckgürtel: In Sachsen haben besonders die Menschen in den an Großstädten angrenzenden Landkreisen deutlich mehr von ihrem Geld. Die "Randleipziger" haben die stärkste Kaufkraft, wie aus einer Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervorgeht.

Shoppen in der Großstadt - die Leute hier haben dafür weit weniger Geld zur Verfügung als die Menschen im Speckgürtel drum herum. © picture alliance / SIPA

Die Extreme liegen im Freistaat nah beisammen: Die niedrigste Kaufkraft haben die Leipziger selbst. Gerade mal 24.466 Euro jährlich pro Kopf haben laut Studie die Messestädter.

Im Landkreis Leipzig hatte jeder Bewohner 30.030 Euro zum Ausgeben zur Verfügung - der Spitzenwert in Sachsen.

Ähnlich sieht es beim Zweitplatzierten, dem Landkreis Meißen, und der angrenzenden Stadt Dresden (vorletzter Rang) aus. Während der Dresdner Speckgürtel-Bewohner 29.357 Euro verkonsumieren konnte, hatten die Hauptstädter nur 25.965 Euro zur Verfügung.

Das IW hat für das Ranking deutschlandweit für alle Landkreise und Städte ein sogenanntes reales Einkommen berechnet, bei dem das regionale Durchschnittseinkommen pro Jahr um die regionalen Preise bereinigt wurde.

Die Auswertung beruht auf Zahlen von 2023, weil vor allem für die Einkommen keine aktuelleren validen Zahlen vorliegen.