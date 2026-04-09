Kein Glück mit dem Nachwuchs: Schornsteinfeger werden knapp

Dresden - Sachsen gehen die Schornsteinfeger aus. Von 320 Kehrbezirken sind derzeit gerade einmal 290 besetzt. Damit die Situation weiter beherrschbar bleibt, hat der Gesetzgeber nun die Bestimmungen gelockert.

Wegen des Fachkräftemangels dürfen jetzt auch Nichtselbstständige in Sachsen Bezirksschornsteinfeger werden. (Symbolfoto) © IMAGO/Funke Foto Services

Konkret geht es um die Bezirksschornsteinfeger, die die zweimal aller sieben Jahre vorgeschriebene Feuerstättenschau durchführen dürfen und damit bescheinigen, dass Öfen und Heizungen zwar vorschriftsmäßig brennen, aber eben nicht brandgefährlich sind.

Künftig darf die Prüfung auch von sogenannten Meistergesellen oder angestellten Schornsteinfegern mit entsprechender Befähigung durchgeführt werden. Bisher war dazu eine Selbstständigkeit Voraussetzung.

Zudem wird auch die Altersbeschränkung gelockert, heißt: Bezirksschornsteinfeger dürfen auch über das 67. Lebensjahr hinaus die vorgeschriebenen Prüfungen durchführen.