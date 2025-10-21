Kettensägen-Streit unterm Barockschloss Lichtenwalde

Niederwiesa - Aufregung im Zschopautal! Mit polizeilicher Unterstützung stoppten Naturschutzverbände und eine Bürgerinitiative Baumfällungen im Naturschutzgebiet "Zschopauhänge bei Lichtenwalde" ( Mittelsachsen ).

Tobias Mehnert (64, r.), Chef des Naturschutzverbandes Sachsen, stoppte die Sägen. © Kristin Schmidt

"Die Fällung in dem FFH-Schutzgebiet war illegal", sagt Tobias Mehnert (64), Vorsitzender des Naturschutzverbandes Sachsen.

"Das Gebiet ist so wertvoll und seit 2004 unter Schutz gestellt, weil es hier 80 Jahre keine forstwirtschaftlichen Eingriffe gab."

Waldeigentümer Norbert Jungberg (41) hält dagegen: "Ich bin vom Landratsamt auf meine Verkehrssicherungspflicht aufmerksam gemacht worden. Die Fällungen erfolgten in Absprache mit den Behörden, damit der gesperrte Wanderweg wieder freigegeben werden kann."

Tatsächlich waren vor einem Jahr Bänke und Schilder aus Sicherheitsgründen mit Folie verhüllt worden, um Menschen vom Verweilen abzuhalten.