Kettensägen-Streit unterm Barockschloss Lichtenwalde
Niederwiesa - Aufregung im Zschopautal! Mit polizeilicher Unterstützung stoppten Naturschutzverbände und eine Bürgerinitiative Baumfällungen im Naturschutzgebiet "Zschopauhänge bei Lichtenwalde" (Mittelsachsen).
"Die Fällung in dem FFH-Schutzgebiet war illegal", sagt Tobias Mehnert (64), Vorsitzender des Naturschutzverbandes Sachsen.
"Das Gebiet ist so wertvoll und seit 2004 unter Schutz gestellt, weil es hier 80 Jahre keine forstwirtschaftlichen Eingriffe gab."
Waldeigentümer Norbert Jungberg (41) hält dagegen: "Ich bin vom Landratsamt auf meine Verkehrssicherungspflicht aufmerksam gemacht worden. Die Fällungen erfolgten in Absprache mit den Behörden, damit der gesperrte Wanderweg wieder freigegeben werden kann."
Tatsächlich waren vor einem Jahr Bänke und Schilder aus Sicherheitsgründen mit Folie verhüllt worden, um Menschen vom Verweilen abzuhalten.
Ämter-Streit um Verantwortung und fehlende Prüfung
Auch das Landratsamt Mittelsachsen verweist auf eine "Gefahrensituation durch abgestorbene Bäume beziehungsweise herunterbrechende Äste".
Zur Rechtmäßigkeit der Fällung will eine Sprecherin derzeit keine Auskunft geben, "da es sich um ein laufendes Verfahren handelt".
Offenbar aus gutem Grund, denn nach TAG24-Informationen hatte die Landesdirektion als übergeordnete Behörde bereits im Vorfeld der geplanten Rodung die zuständigen Ämter des Landratsamtes Mittelsachsen darauf aufmerksam gemacht, dass "für geplante Baumfällungen eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich wird".
Diese Prüfung hat nicht stattgefunden.
