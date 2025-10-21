Nach Bandscheiben-OP: Sachsens stärkster Opa ist jetzt Europameister

Neukirchen - Mit eiserner Disziplin, hartem Training und spezieller Ernährung formt Jens Berthold (56) seit mehr als drei Jahrzehnten seinen Körper. Der vierfache Opa aus Neukirchen ( Erzgebirge ) hat im Natural Bodybuilding alles erreicht, wurde allein je dreimal Weltmeister und Mr. Olympia.

Bodybuilder Jens Berthold (56) ist nach einer Bandscheiben-OP wieder in Topform. © Ralph Kunz

Bei Dutzenden Wettkämpfen ließ der starke Sachse die Konkurrenz dünn aussehen - doch seinen größten Sieg errang er jetzt gegen sich selbst.

Ein Bandscheibenvorfall vor einem Jahr endete auf dem OP-Tisch. "Da habe ich mich gefragt, ob ich diesen Sport überhaupt weitermachen kann", erinnert sich der Neukirchener.

Dabei hatte er gerade neue Ziele ins Auge gefasst: "Ich habe als Amateur gewonnen, was möglich ist. Deshalb wollte ich bei den Profis antreten, weil es da gerade in Amerika mehr Starter in meiner Altersklasse gibt."

Aufgeben war nach der Operation für Jens Berthold keine Option. Er änderte seine Trainingsmethoden und meldete sich bei der Europameisterschaft in Slowenien zurück.