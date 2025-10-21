Wegen Streichung von ICE-Halten: Ministerin schreibt Beschwerdebrief und kassiert Abfuhr

Riesa/Dresden - Den Wegfall von mehreren ICE-Halten in Riesa kritisiert Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU) scharf. Mit einem Beschwerdebrief hat sie sich an die Deutsche Bahn (DB) gewandt. Doch der Konzern bleibt offenbar bei seiner Entscheidung.

Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU) protestiert gegen die Entscheidung der Deutschen Bahn. © Thomas Türpe

In einem Schreiben brachte Kraushaar nicht nur ihr Unverständnis über die Änderungen zum Ausdruck, sondern bat auch nachdrücklich um eine erneute, wohlwollende Prüfung, erklärte das Sächsische Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL) auf TAG24-Anfrage.

Durch die Streichungen würden sich die Auswirkungen auf den Nahverkehr zwischen Dresden und Leipzig erheblich verschärfen. "Schließlich ist der ICE-Halt für Riesa und die Region von zentraler Bedeutung, da die Stadt als Mittelzentrum wichtige Aufgaben für das regionale Umland wahrnimmt", so das SMIL.

Die DB selbst betonte gegenüber TAG24, dass Fernverkehr in Deutschland eigenwirtschaftlich erbracht werden muss.

Dies beeinflusse auch das Fahrplanangebot. Am Bahnhof von Sachsens Stahlstadt verzeichne man lediglich rund 30 Ein- und Aussteiger je ICE-Zug.