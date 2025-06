Kinder an die Macht: Sachsens Grüne fordern mehr politische Mitbestimmung

Zudem sprechen sich die Grünen für ein Kinderwahlrecht ab 14 Jahren in Kommunen aus sowie einen "Jugend-Check" auf Landesebene als Prüfstein für Gesetzesinitiativen, Vorhaben und deren Auswirkungen auf junge Menschen.

Außerdem sollen in Zusammenarbeit mit Kommunen und freien Trägern Modellprojekte zur Einrichtung von Kinderrechtebüros und mobilen Kinderrechte-Angeboten in Angriff genommen werden.

Der Antrag zielt darauf ab, Heranwachsende systematisch in den Kommunen bei Entscheidungen einzubeziehen. Er beinhaltet die Forderung nach einem praxisorientierten Landeskonzept, wie Kinder- und Jugendbeteiligung flächendeckend im Freistaat etabliert werden kann.

"Wir wollen Kinder und Jugendliche an demokratische Entscheidungsprozesse heranführen und so die Akzeptanz von Politik und Demokratie fördern", sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christin Melcher (41).

Christin Melcher (41, Grüne) ist kinder- und jugendpolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Sächsischen Landtag. © dpa/Sebastian Kahnert

"Wir möchten die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in Schulen und Kindertageseinrichtungen nachhaltig stärken. Dafür wäre es gut, wenn Klassenräte, Schülervertretungen und Mitbestimmungsrechte in schulischen Gremien verbindlich in allen Schulformen verankert werden", sagt Melcher, die auch dem Ausschuss Schule und Bildung angehört.

Der Antrag kommt nicht von ungefähr: Mit Sorge blicken die Grünen auf die jüngsten Ergebnisse der U18-Wahlen und das Erstarken von rechtsextremen Jugendszenen.

Christin Melcher: "Demokratie muss man frühzeitig erlernen und erleben. Nur so kann verhindert werden, dass wir junge Menschen verlieren, weil sie autoritären Denkmustern verfallen."