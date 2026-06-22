"Kommunen am Limit": Chemnitz, Zwickau & Co. gehen auf die Barrikaden

Chemnitz - Die Rathäuser schlagen Alarm. Am Montag zeigen Chemnitz , Zwickau , Mittelsachsen und Limbach-Oberfrohna Flagge beim bundesweiten Aktionstag "Kommunen am Limit".

Auch am Tietz soll der Aktionstag sichtbar werden. © Kristin Schmidt

Chemnitz will mit großen Bannern und Plakaten unter anderem am Tietz, an der Kreuzung Zschopauer/Bahnhofstraße oder an Schwimm- und Freibädern auf die Krise aufmerksam machen. Finanzbürgermeister Ralph Burghart (56, CDU) macht die Krise an Zahlen fest.

Allein im Bereich Sozialhilfe gibt Chemnitz in diesem Jahr 132 Millionen Euro aus - rund 23 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Auch die Jugendhilfe explodiert. Burghart: "Allein in diesem Bereich wenden wir, nach noch rund 62 Millionen Euro 2024, in diesem Jahr voraussichtlich rund 69 Millionen Euro auf - bei lediglich etwa drei Millionen Euro Ertrag."