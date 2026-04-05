Kosten-Frust bei der Tafel: Warum Helfen in Sachsen jetzt teurer wird

Dresden - Die Tafeln müssen ihre Preise anheben. Schuld daran sind die enorm gestiegenen Kosten für Kraftstoffe, Energie sowie die Aufstockung des Mindestlohnes. "Uns bleibt nichts anderes übrig. Der Kostendruck ist enorm. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen", sagt Sachsens Tafel-Chef Sebastian Vogel (46) zerknirscht.

Ein Transport der Zwickauer Tafel. Die Fahrzeuge werden genutzt, um gespendete Lebensmittel abzuholen und zu verteilen. © Kristin Schmidt

Die Verteuerungen treffen alle Akteure im Tafel-Netzwerk. Beispiel Kraftstoffe: Fahrzeuge des Landesverbandes legen pro Woche etwa 2000 Kilometer zurück, um gespendete Lebensmittel abzuholen und zu verteilen.

Bei einer regionalen Tafel - etwa der Tafel Meißen - machen die Transporter pro Tag rund 100 Kilometer Strecke, um Spenden einzusammeln oder Ausgabestellen zu beliefern. In ländlichen Gebieten wie der Oberlausitz oder dem Vogtland fallen tagtäglich sogar noch mehr Fahrtkilometer an.

"Wir optimieren unsere Logistik beständig, um zu sparen", sagt Tafel-Sprecher Stephan Trutschler (64). Er hat Angst, dass eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt wird. Weil das Spritgeld fehlt, können Spenden nicht abgeholt werden. Spender kündigen, weil die Tafel "unzuverlässig" wird.

Trutschler: "Das wäre eine Katastrophe. Schon jetzt verzeichnen wir Rückgänge bei gespendeten Lebensmitteln."