Krankenkasse warnt: Millionen haben Bluthochdruck

Dresden - Über zwei Millionen Menschen in Sachsen und Thüringen leben mit Bluthochdruck.

Oft bleibt Bluthochdruck unerkannt. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

In den beiden Freistaaten sei das Problem im bundesweiten Vergleich besonders verbreitet, teilte die AOK Plus auf Basis von Daten des Gesundheitsatlas Deutschland mit.

Mit einem Anteil von 40 Prozent sei in Thüringen deutschlandweit der höchste Prozentsatz an Menschen betroffen.

Sachsen liege mit einem Anteil von 37 Prozent im Ländervergleich auf Rang drei, hieß es.