Bei Minusgraden im Freien geschlafen: Mann in Sachsen vor Kältetod bewahrt

Sebnitz - Dank einer aufmerksamen Passantin konnte ein Mann (66) in der Sächsischen Schweiz vor dem Kältetod bewahrt werden.

Unweit des Schillerplatzes in Sebnitz lag ein Mann am Donnerstagmorgen bei eisiger Kälte draußen vor einem Haus. (Symbolbild) © Marko Förster

Die Zeugin beobachtete, wie der 66-Jährige am Donnerstagmorgen bei eisigen Temperaturen draußen vor einem Haus an der Schillerstraße in Sebnitz schlief, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, gegen 6.40 Uhr, war der Mann bereits stark unterkühlt.

Per Rettungswagen wurde er anschließend ins Krankenhaus gebracht.