Fleißiger Minister war jetzt in 200 Schulen
Dresden - Fleißig ist er, das kann keiner bestreiten: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) wird am Donnerstag im Rahmen seiner Schultour (startete am 7. Januar 2025) die 200. Bildungseinrichtung in Sachsen besuchen.
Am Vormittag stattet er dem Förderzentrum "Johann Friedrich Jencke" in Dresden einen Besuch ab.
Dort drückt er weiter die Schulbank, um mit Lehrern, Schülern und Eltern ins Gespräch zu kommen.
"Es geht nicht um Zahlen, sondern um echte Begegnungen", betonte Clemens.
Der Dialog sei für seine Arbeit unverzichtbar.
"Die Besuche geben mir wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Chancen unserer Schulen."
Titelfoto: dpa/Jan Woitas