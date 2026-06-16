Starke Eigeninitiative auf dem Dorf: Wie sich Jugendliche ihren eigenen Club bauen

Klipphausen (Sachsen) - Von der Idee zum eigenen Jugendclub: In einem Ortsteil von Klipphausen (Landkreis Meißen) möbeln Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern eine alte Kita-Turnhalle auf – und stampfen sich so ihren eigenen Treffpunkt aus dem Boden.

Sie zimmern sich 'nen eigenen Club zusammen. Die Jugendlichen aus Miltitz und Umgebung legen dabei selbst Hand an. © Stefan Häßler

Den Einfall hatte Leonas (15): "Ich war im Sommer bei meiner Oma in Thüringen. Meine Cousine hat mich dort zum Jugendclub mitgenommen." Danach war für ihn klar: "Das will ich auch für unseren Ort."

Sein Freund Moritz (16) war direkt Feuer und Flamme. Für die beiden hatte das Dorfleben nämlich bisher nicht mehr als Treffen an der Bushaltestelle oder im Schwimmbad in petto. Der nächste Jugendclub liegt mehr als fünf Kilometer entfernt.

Mit der Hilfe der Eltern ging es "im April 2025 zum Ortschaftsrat", erinnert sich Papa und "Bauleiter des Vertrauens" Christian Albert (51). Anschließend machten die Jugendlichen ihre Wünsche auf Plakaten sichtbar und überzeugten damit auch den Bürgermeister.

Die Lösung: eine ehemalige Kita-Turnhalle am Dorfberg in Miltitz. "Das sind etwa 42 Quadratmeter. Aber es gibt weder Wasser- noch Abwasseranschlüsse", so Papa Christian.