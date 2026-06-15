Von Helene Fischer zu den Toten Hosen: Auf der Suche nach der neuen "Stimme Mitteldeutschlands"

Freital - Aus dem kleinen Schlagertraum vom Windbergfest wird jetzt eine Casting-Show für den ganzen Osten: "Freital sucht den Schlagerstar" heißt jetzt "Die Stimme Mitteldeutschlands" - und will nach Veranstalterangaben der größte Gesangswettbewerb Ostdeutschlands sein.

Vedran auf der Bühne unter den Augen der hochkarätigen Jury. © Eric Münch

Am Freitag fiel in der Börse Coswig der Startschuss für die neue Staffel. Und diesmal geht es nicht nur um Freitals Schlagerkrone: Talente aus allen "neuen" Bundesländern dürfen ran.

106 Sternchen hatten sich beworben, 30 standen schließlich im Vorausscheid auf der Bühne, die sich der prominenten Jury stellten: RnB-Sängerin Maria Voskania, Musikproduzent Enrico Cibulka, Promoterin Alida, Veranstalter Helge Schönlebe und Freitals Erster Bürgermeister Peter Pfitzenreiter hörten genau hin.

Erlaubt ist inzwischen nicht nur Schlager, sondern auch deutschsprachiger Pop, Rock, Dance und Disco.

Einer brachte gleich zu Beginn eine Hollywood-reife Lebensgeschichte mit: Vedran (32) aus Bosnien, aufgewachsen in Michigan (USA), ist heute Software-Director in Dresden.