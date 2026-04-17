Kretschmer krönt Lommatzsch zur Kunststadt

Lommatzsch - Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) hat am Freitag die neue Ausstellung "Moderne Kunst" im neugestalteten Budenhaus des Terence Hill Museums in Lommatzsch eröffnet.

Ministerpräsident Kretzschmer (50, CDU) mit dem Stifter François Maher Presley (65). © Petra Hornig

Sie ist Teil des Landesprojekts "Kunst und Kultur im ländlichen Raum", Kretschmer ist dessen Schirmherr.

Die Skulpturen, Gemälde und Installationen sind Schenkungen und Leihgaben der "François Maher Presley Stiftung", die die neue Dauerausstellung dadurch erst ermöglichten.

Gerade erst habe er der Stadt Riesa den Titel Universitätsstadt verliehen, schmunzelt Kretschmer in der Sonne. "So muss eigentlich 'Kunststadt Lommatzsch' auch an eurem Ortsschild stehen." Die Werke hätten international etwas zu sagen.