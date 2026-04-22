Küken-Drama in Zittau: Feuerwehr muss eingreifen

Zittau - Tierischer Einsatz für die Kameraden der Zittauer Feuerwehr: 15 zwischenzeitlich verwaiste Küken wurden am Dienstag erfolgreich zu ihrem Muttertier gebracht.

Behutsam wurden die Küken eingesammelt. © xcitepress

Schutzlos und ohne Orientierung waren die Entenküken in einem Innenhof umhergeirrt. Anwohner alarmierten die Feuerwehr.

Zunächst wurden die 15 Küken behutsam von den Kameraden eingesammelt. Dann wurde rund zwei Stunden lang nach der Mutter gesucht - mit Erfolg!