Küken-Drama in Zittau: Feuerwehr muss eingreifen

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Tierischer Einsatz für die Kameraden der Zittauer Feuerwehr: 15 zwischenzeitlich verwaiste Küken wurden am Dienstag erfolgreich zu ihrem Muttertier gebracht.

Von Jakob Anders

Zittau - Tierischer Einsatz für die Kameraden der Zittauer Feuerwehr: 15 zwischenzeitlich verwaiste Küken wurden am Dienstag erfolgreich zu ihrem Muttertier gebracht.

Behutsam wurden die Küken eingesammelt.
Behutsam wurden die Küken eingesammelt.  © xcitepress

Schutzlos und ohne Orientierung waren die Entenküken in einem Innenhof umhergeirrt. Anwohner alarmierten die Feuerwehr.

Zunächst wurden die 15 Küken behutsam von den Kameraden eingesammelt. Dann wurde rund zwei Stunden lang nach der Mutter gesucht - mit Erfolg!

In einem Karton warteten sie darauf, dass ihre Mutter wiederauftaucht.
In einem Karton warteten sie darauf, dass ihre Mutter wiederauftaucht.  © xcitepress
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Am Ende des Einsatzes gab es das erhoffte tierische Happy End und die Entenküken waren Gott sei Dank wieder mit ihrer Mutter vereint.

Titelfoto: xcitepress

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