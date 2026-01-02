5.232
Schüler sollen Klassenrat einführen: Ohne Lehrer geht's nicht
Dresden - Das Kultusministerium prüft, wie zukünftig Klassenratsstunden in den Stundenplänen der Schüler in Sachsen fest verankert werden können.
Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) sagte dazu im Landtag: "Ein Klassenrat ist meiner Vorstellung nach wie dieses Parlament hier. Die Schülerinnen und Schüler kommen zusammen und entscheiden über bestimmte Fragestellungen."
Er strebt an, zum Schuljahr 2026/27 solche Stunden schrittweise einzuführen und zu stärken.
Clemens stellte in diesem Rahmen auch die Ressourcenfrage, "denn dieser Klassenrat wird nicht völlig ohne Lehrer stattfinden, sondern in diese Entscheidungsprozesse ist selbstverständlich eine Lehrerin oder ein Lehrer konzeptionell eingebunden".
