Kuriose Haarschnitte in der DDR: Wie liefen wir denn damals rum?

Oederan - Schüttelfrisur oder Strähnchen, Dauerwelle, Pony oder Bob: Mancher Frisurentrend aus DDR-Zeiten ist aus heutiger Sicht ein Fall fürs Panoptikum. Doch trugen wir nicht alle einmal die Scherenschnittkünste von damals voller Stolz spazieren? Erinnern wir uns lieber an die haarigen Zeiten mit den typischen Trockenhauben in Friseursalons und die Eskapaden, einen Friseurtermin zu erhaschen - und an den gefährlichen Look langer Loden. Eine aktuelle Ausstellung hilft jetzt beim Rückblick auf Friseure und Frisuren.

Das Geld floss immer in dieselbe Kasse, auch wenn Kunden mal den Salon wechselten. War der Beruf in seinen Anfängen eine Männerdomäne, eroberten Frauen zusehends das Friseurhandwerk.

Erforschte anhand von Brigadetagebüchern, Zeitungsanzeigen, PGH-Schulungsunterlagen und Merkblättern über Arbeitsschutzbelehrungen das Friseurhandwerk ihrer Heimatstadt Oederan: Kuratorin Sonja Voigt (75). © Uwe Meinhold

"Die Ausbildung in der DDR war sehr fundiert und tiefgründig und eine Friseurlehrstelle sehr gefragt", erzählt Voigt. Meisterschaften und Schaufrisieren in Cafés waren Besuchermagneten. Vor Festen, Feiertagen oder zur Jugendweihe-Zeit musste man manchmal sechs bis acht Wochen auf einen (dreistündigen) Termin für eine Dauerwelle warten.

Die DDR-Pflegemittel von Londa oder Florena waren zwar qualitativ gut, aber Mangelware - so wie Friseurzubehör. Wer die nötigen Devisen locker hatte, kaufte Haarfarben und Blondierungen im Intershop.

"Wer Verwandtschaft im Westen hatte, ließ sich Messer und Haarschneidemaschine schicken", weiß Voigt. Sie konzipierte gemeinsam mit Museumsleiterin Michaela Kruse (52) eine Friseurausstellung, in der auch altes Salon-Mobiliar, Schneidewerkzeuge und intakte Echthaarperücken aus den 1960er-Jahren zu sehen sind.

Manchmal waren Friseurinnen auch Kummerkasten, manchmal sogar die beste Freundin. Sie kannten ihre Kunden oft besser als die Ehefrau zu Hause. "Eine Kollegin koordinierte Termine immer so geschickt, dass Ehefrau und Geliebte nie zusammen im Salon waren", schmunzelt Voigt.

