Lehramtspraktikum in Sachsen wird ausgeweitet

Dresden - Das sächsische Kultusministerium weitet das Lehramtspraktikum für Studenten aus. Künftig soll es diese Möglichkeit auch in den Landkreisen SOE und Erzgebirge geben. Nur an ausgewählten Schulen allerdings.

Lehramtsstudentinnen und -studenten unterrichten ab diesem Schuljahr auch in der Sächsischen Schweiz und im Erzgebirge. © Julian Stratenschulte/dpa

Die studentische Praktikumsphase an den Oberschulen umfasst circa 15 Wochen. Anschließend begleiten die Lehramtsstudenten die Schüler bis zum Ende des Schuljahres weiter beim Lernen und für insgesamt zwei Semester.

Das "Alternative Lehramtspraktikum an ausgewählten Schulen in Ostsachsen" (kurz: ALSO) wurde in den Kreisen Bautzen und Görlitz getestet und mit Beginn des aktuellen Schuljahrs auf die Landkreise Erzgebirge und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge (SOE) ausgeweitet.

"Mit ALSO stärken wir die Verbindung zwischen Theorie und Praxis und bringen frische Perspektiven in den Unterrichtsalltag", sagte Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU).