Letzte Arbeiten für den guten Klang: Mehr als 4000 Pfeifen für die 360-Grad-Orgel

Augustusburg – Endspurt für das Großprojekt in der Stadtkirche St. Petri in Augustusburg ( Mittelsachsen )! Sechs Teilorgeln, die einen "360 Grad"-Sound erzeugen, zogen in den vergangenen zwei Jahren in die Kirche ein. Am 26. September sollen sie das erste Mal erklingen.

Kantor Pascal Kaufmann (33). © Uwe Meinhold

"Mittlerweile sind alle Orgeln da", sagt Kantor Pascal Kaufmann (33). Jetzt geht es um die Intonation. Heißt: "Über 4000 Pfeifen werden angepasst. Das ist das erste Mal, dass Musik entsteht und Töne zu hören sind."

Bis September sollen die letzten Feinarbeiten abgeschlossen sein, dann wird die Orgel noch abgenommen. "Wir liegen gut in der Zeit", so Kaufmann, "aber die Orgelbauer schieben Doppelschichten."

Am 26. September findet um 14 Uhr der Festgottesdienst mit Orgelweihe statt. Eintritt ist mit Voranmeldung frei. Um 20 Uhr folgt das Weihekonzert (Kosten: 20 Euro, VVK ab 1. Juli).

"Es gibt 700 Plätze, aber wir denken, dass wir die Nachfrage nicht decken können", so Kaufmann. Daher gibt es am 27. September ein großes Fest.