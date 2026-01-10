Linke fordern mehr Geld für Schulen in Sachsen
Dresden - Durch die knappen Kassen in Stadt, Land und Bund kommt es auch zum Streichkonzert an sächsischen Schulen.
Luise Neuhaus-Wartenberg (45, Linke) zählt auf: "Kürzungen beim Schulbudget, fehlende Finanzierung der Schulsozialarbeit durch die Kommunen, weniger Mittel für die Bildung im Bereich Nachhaltige Entwicklung."
Dazu kämen Kürzungen durch den Bund, wodurch vielen Schulbibliotheken wegen der gekürzten Arbeitsgelegenheiten durch die Jobcenter die Schließung drohe.
"Wenn über lange Zeit hinweg aufgebaute soziale Strukturen wegfallen, weil das Geld nicht reicht, ist dies genau das, was wir doch mittlerweile im System Schule gelernt haben sollten: Bildung ist zuerst Beziehungsarbeit", sagte Neuhaus-Wartenberg.
Sie forderte, Bildung 2026 zur Priorität zu machen und zu investieren statt weiter kürzen.
Titelfoto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur