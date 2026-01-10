Linke fordern mehr Geld für Schulen in Sachsen

Dresden - Durch die knappen Kassen in Stadt, Land und Bund kommt es auch zum Streichkonzert an sächsischen Schulen.

Luise Neuhaus-Wartenberg (45, Linke) fordert eine Priorisierung der Bildung und entsprechende Investitionen. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Luise Neuhaus-Wartenberg (45, Linke) zählt auf: "Kürzungen beim Schulbudget, fehlende Finanzierung der Schulsozialarbeit durch die Kommunen, weniger Mittel für die Bildung im Bereich Nachhaltige Entwicklung."

Dazu kämen Kürzungen durch den Bund, wodurch vielen Schulbibliotheken wegen der gekürzten Arbeitsgelegenheiten durch die Jobcenter die Schließung drohe.



