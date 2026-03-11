Zahlen deutlich gesunken: Minister sieht "Asyl-Wende"

Dresden - Die Zahl der Asylsuchenden in Sachsen hat sich zum zweiten Mal in Folge halbiert.

Der Innenminister plant neben dem Landesausreisezentrum in Dresden an der Stauffenbergallee noch ein sekundäres Migrationszentrum einzurichten. © Holm Helis

Innenminister Armin Schuster (64, CDU) sprach am Dienstag von einer "Asylwende", plant aber ungeachtet dessen harte Maßnahmen - etwa gegen Menschen, die ihrer Ausreisepflicht nicht nachkommen.

Im Vorjahr wurden in Sachsen 5189 Asylbewerber registriert. 2024 waren es noch 10.120 (2023: 23.120).

In der Statistik nicht aufgeführt sind Ukrainer, die hier Schutz suchten vor dem Krieg in ihrer Heimat. 2025 waren das 5942 Frauen, Kinder und Männer (2024: 1912). 917 Migranten erlebten im vergangenen Jahr ihre Abschiebung (2024: 936).

Die Zahl der freiwilligen Ausreisen abgelehnter Asylbewerber nahm zu. Sie lag im Vorjahr bei 1588 - "ein starkes Zehn-Jahres-Allzeithoch", so Schuster. Zum Vergleich: 2024 reisten 950 Abgelehnte freiwillig aus. In diesem Zusammenhang lobte der Innenminister die Arbeit der Ausländerbehörden.

Er räumte aber auch ein, dass gegenwärtig 64 Prozent der geplanten Abschiebungen ohne Erfolg blieben. In den meisten Fällen werden die Betroffenen zuvor gewarnt und tauchen unter.